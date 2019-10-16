(Набережные Челны, 16 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинка через суд взыскала почти 400 тыс. рублей за неудачную пластическую операцию, сообщили в городском суде.

Женщина обратилась в суд после того, как в клинике, где проводилась пластическая операция, ей отказались вернуть деньги . На заседании она объяснила, что с помощью хирургического вмешательства хотела поправить некоторые дефекты внешности. Но врачи буквально ее изуродовали.



Чтобы исправить допущенные ошибки, медучреждение и пациентка заключили договор на оказание корректирующей пластики. Однако после повторных манипуляций общее состояние челнинки только ухудшилось. После чего она потребовала вернуть ей деньги за неудачную пластику, но получила отказ. Тогда челнинка обратилась с иском в суд.

Суд счел требование пациентки пластических хирургов обоснованным и обязал клинику вернуть ей свыше 381 тыс. рублей, в том числе 87 тыс. рублей за саму операцию, 83 тыс. рублей – за экспертизу, 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.



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