В Лениногорске на перекрестке столкнулись внедорожник и легковушка, один из водителей в больнице

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В Лениногорске на перекрестке столкнулись внедорожник «Рено» и легковушка «Лада», один из водителей в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы аварии.

«Сегодня около 10.00 на перекрестке улиц Шашина и Тукая столкнулись "Рено Дастер" и "Лада". Не исключено, что один из водителей проигнорировал светофор и вылетел на красный», – рассказали свидетели ДТП.

В результате аварии различные травмы получил один из водителей. Врачи «скорой» доставили его в больницу.





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