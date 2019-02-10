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Татар-информ

16 октября 2019, 14:02

Политика

Госсовет запланировал на 2020 год 48 мероприятий по реализации тезисов послания Президента РТ

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Политика

Госсовет запланировал на 2020 год 48 мероприятий по реализации тезисов послания Президента РТ

Фото: архив

План прошлого года содержит 28 пунктов, по которым предполагалось выполнить 45 мероприятий.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана подготовили план мероприятий по реализации предложений Президента республики Рустама Минниханова, содержащихся в его послании парламенту. Всего запланировано 48 основных мероприятий по 37 тезисам послания. Об этом сообщила сегодня заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на заседании президиума республиканского парламента.

«Это проведение расширенных заседаний комитетов и комиссий парламента, в том числе выездных. Проведение круглых столов, в ходе которых будут разрабатываться рекомендации и предложения по законодательному обеспечению поставленных задач. Предусмотрено участие депутатов во всех важнейших республиканских мероприятиях и акциях», – рассказала Ларионова.

Она упомянула, что ежегодно президиум Государственного Совета Татарстана принимает план по реализации предложений Президента республики, содержащихся в его послании парламенту. «План, принятый в прошлом году, содержал 28 пунктов, по которым предполагалось выполнить 45 мероприятий. Они практически реализованы. Несколько мероприятий, оставшихся в плане на текущий год, в соответствии с намеченными сроками будут исполнены до конца 2019 года», – заметила замглавы парламента.

По словам Ларионовой, план мероприятий на 2019-2020 годы подготовлен на основе предложений комитетов и депутатских объединений, подразделений, аппарата Госсовета РТ.

«Мероприятия комитетов, внесенные в план, базируются на тезисах, изложенных в послании Президента РТ. Прежде всего, это празднование в 2020 году 100-летия образования ТАССР, включающее в себя международные, федеральные, социально-культурные, научные проекты и форумы, мероприятия по сохранению исторического и духовного наследия. Создание при взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков РТ, в том числе образование сети полилингвальных школ», – подчеркнула докладчик.

Она добавила, что также предложено включить в план реализацию беспрецедентной по своему масштабу и подходам программу «Наш двор», благодаря которой в порядок будут приведены 5 тыс. 980 дворов.

«Развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения, на что направлены Стратегия-2030 и все республиканские программы. Обеспечение доступности медицины, профилактика заболеваний, дальнейшее развитие гериатрической службы, повышение рождаемости, создание благоприятного климата для ведения бизнеса, ориентация АПК на глубокую переработку сельхозпродукции», – продолжила заместитель Председателя Госсовета.

Таким образом, в представленном плане максимально охвачены предложения Президента Татарстана Госсовету республики, которые необходимо будет реализовать в следующем году, резюмировала Ларионова.

«Охвачен достаточно широкий круг вопросов, исходя из задач по реализации послания Президента РТ. Будем реализовывать представленные предложения», – заключил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием к Государственному Совету республики 25 сентября на втором заседании парламента шестого созыва. 

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