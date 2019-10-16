Депутатов Казгордумы проверят на конфликт интересов

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Казанская городская Дума решила создать цифровую систему, которая будет проверять депутатов на конфликт интересов. Об этом стало известно на XXXVI сессии.

«Контроль конфликта интересов — данный проект станет еще одним кирпичиком в комплексной системе профилактики коррупционных нарушений, помогая выявлять коррупционные риски на ранней стадии», — отметил советник главы муниципального образования Казани по вопросам противодействия коррупции Киям Беляев.

По его словам, чтобы выявить конфликт интересов, в систему кадрового учета будет вноситься информация о близких родственниках каждого сотрудника, а также аффилированных с ним лицах и организациях. После чего сведения проверят на предмет совпадения с данными системы предоставления муниципальных услуг либо системы закупок товаров и услуг.

«В случае совпадения ответственному лицу поступает сигнал о возможном конфликте интересов для более детальной проверки. В следующем году после тестового запуска эта система будет готова решать задачи в режиме реального времени», — рассказал Беляев.

Внедрение указанной системы позволит осуществлять всестороннюю комплексную работу по борьбе с коррупционными проявлениями, а также повысить уровень правосознания муниципальных служащих, уверен докладчик.

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