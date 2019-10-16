В Татарстане обсуждается закупка в МФЦ роботов для оформления загранпаспортов

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане рассмотрят возможность покупки криптобиокабин для самостоятельного оформления загранпаспортов. В некоторых регионах России их начнут внедрять уже в этом году.

О предстоящих закупках устройств для сбора отпечатков пальцев и других данных, необходимых при оформлении биометрических загранпаспортов, пишет газета «Известия».

«В начале октября оборудование успешно прошло испытания, первый десяток кабин в нескольких регионах установят в этом году, а в 2020-м их будут уже сотни», – отметили в компании «Ростелеком»

С помощью таких кабин посетители многофункциональных центров смогут самостоятельно, без участия сотрудника, подать документы на загранпаспорт. После получения штрих-кода сначала нужно будет отсканировать его, а затем отсканировать внутренний паспорт, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.

На сайте госзакупок указано, что в регионах уже планируют приобрести новые устройства. Так, Минэкономразвития Чувашии закупит одну кабину за 1,6 млн рублей, а МФЦ Калмыкии – две за 3,2 млн рублей.

«Криптобиокабины – довольно дорогое оборудование, в том числе и в обслуживании, поэтому пока вопрос их приобретения находится на рассмотрении. Возможно, в будущем они у нас появятся, но в ближайшее время их точно не будет», – прокомментировали соответствующую информацию в МФЦ по РТ.

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