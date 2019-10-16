Спектакль «Мсье Ибрагим» вернули в репертуар казанского Театра на Булаке по просьбам зрителей

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Евгений Разецкий). По многочисленным просьбам зрителей, как напрямую руководству театра, так и в соцсетях, на сцене Молодежного театра на Булаке состоялась «вторая премьера» спектакля «Мсье Ибрагим». На этот раз — с измененным актёрским составом.

Идея создать на сцене постановку по мотивам одноименного рассказа пришла в голову режиссеру и актеру театра на Булаке Искандеру Нуризянову в 2017 году.

«Примерно два года назад я на какое-то время уходил из театра. Чисто случайно я наткнулся на эту пьесу. После прочтения она меня сильно зацепила, до такой степени, что в голове стали появляться образы, картинки и наброски спектакля, так, как я бы хотел его поставить. После этого я вернулся в Казань и с разрешения руководства попробовал свои силы, и поставил спектакль “Мсье Ибрагим”», — рассказывал он.

«Мсье Ибрагим и цветы Корана» — это произведение франко-бельгийского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта, написанное в 2001 году. Сюжет строится вокруг дружбы одиннадцатилетнего мальчика Моисея, живущего в еврейском квартале Парижа, с мусульманином-бакалейщиком Ибрагимом, который называет себя арабом. Не найдя взаимопонимания с собственным отцом, Моисей находит собеседника в лице Ибрагима. Моисей благодаря такой дружбе учится улыбаться, смотреть на мир иными глазами, а также ценить те вещи, которые у него есть.

«Я рано лишился отца, потому тема отцов и детей, проскальзывающая в произведении, меня сильно зацепила. Для любого подростка очень важна вот эта тема наставничества, когда человек постарше показывает тебе интересные нюансы жизни, на которые можно по-разному смотреть, особенно менять свои взгляды», — отметил режиссёр.

Как рассказал Нурзизянов, новая постановка была представлена зрителю после двух месяцев репетиций. Роль Моисея досталась Айнуру Низамутдинову, роль наставника исполнил Эрик Галямов. Однако в этот раз актёрский состав изменился. Моисея сыграл сам режиссер-постановщик, а вот воплотить на сцене образ мудрого наставника довелось заслуженному артисту РТ, актеру театра имени Камала Фанису Зиганшину.

«С Эриком и Айнуром мы репетировали более двух месяцев. Мы постоянно пробовали что-то новое, что-то убирали, что-то, наоборот, добавляли. Брали два разных перевода этого произведения. С учетом того, что это Эрик-Эмманюэль Шмитт, стиль написания у него своеобразный, потому были определённые трудности с адаптацией, но в конечном итоге все получилось так, как получилось. Но время идёт, Айнур поступил в Москву, Эрик уехал, поэтому показ на сцене был временно приостановлен. Позже я обратился с просьбой помочь к Фанису Зиганшину, к счастью, он одобрил идею, и вот сегодня, можно сказать, вторая премьера спектакля», — рассказал режиссёр.

После первых показов в 2017 году зрителям настолько понравился спектакль, что после того, как его временно перестали играть, они в прямом смысле слова заваливали администрацию театра просьбами вернуть постановку на сцену. В прошлом году коллектив возил спектакль на международный фестиваль русских театров «Мост Дружбы», где постановка стала лауреатом в номинации «Лучший спектакль малых форм».

«Первые пять или шесть спектаклей я не мог смотреть его. Я просто сидел в театральном баре. Волновался, может быть, но со временем это прошло. Я очень благодарен зрителям, что они приняли спектакль тогда и что приняли его сегодня. Даже был небольшой ажиотаж. Так что можно назвать это второй полноценной премьерой, и очень удачной», — признался режиссёр.

«Мсье Ибрагим» в исполнении актеров театра получился доброй поучительной драмой. Два акта притчи про взросление, переосмысление жизни и принятие новых порядков и законов пролетели почти незаметно. Завершением вечера стали бурные аплодисменты зрителей, почти одновременно поднявшихся со своих мест.

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