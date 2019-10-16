(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Татарстанцы стали активнее использовать банковские карты при расчетах. В первом полугодии 2019 года количество операций увеличилось на 38% — до 244 млн транзакций. Об этом сообщает Нацбанк РТ.

«Более 244 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на общую сумму около 206 млрд рублей совершено в Татарстане за 1-е полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество операций увеличилось на 38%, их объемы — на 29%», — говорится в сообщении.

Средняя сумма операции с использованием банковской карты при оплате товаров и услуг составила 844 рубля, а при снятии наличных — 8,7 тыс. рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.