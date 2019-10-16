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Татар-информ

16 октября 2019, 14:18

Экономика и финансы

Татарстанцы стали активнее использовать банковские карты при расчетах

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Экономика и финансы

Татарстанцы стали активнее использовать банковские карты при расчетах

В первом полугодии 2019-го года количество операций по банковским картам увеличилось на 38%.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Татарстанцы стали активнее использовать банковские карты при расчетах. В первом полугодии 2019 года количество операций увеличилось на 38% — до 244 млн транзакций. Об этом сообщает Нацбанк РТ.

«Более 244 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт на общую сумму около 206 млрд рублей совершено в Татарстане за 1-е полугодие 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество операций увеличилось на 38%, их объемы — на 29%», — говорится в сообщении.

Средняя сумма операции с использованием банковской карты при оплате товаров и услуг составила 844 рубля, а при снятии наличных — 8,7 тыс. рублей.

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