WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

16 октября 2019, 12:50

Культура

Олег Митяев в Татарской филармонии посвятил песню Казани и рассказал анекдот о Путине с Шаймиевым

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Культура

Олег Митяев в Татарской филармонии посвятил песню Казани и рассказал анекдот о Путине с Шаймиевым

Фото: Михаил Захаров

Следующим визитом в столицу РТ, не исключает Народный артист России, может стать новый концерт-проект с симфоническим оркестром.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Концерт Народного артиста России Олега Митяева прошел накануне в Татарской филармонии имени Тукая, где известный бард исполнил давно полюбившиеся хиты и песни с нового альбома «Никому не хватает любви». В их числе оказалась и песня «Казань», написанная Митяевым в соавторстве с Виктором Одинцовым, который в этот вечер находился в зрительном зале.

«Конечно, аранжировка творит с песней чудеса. Вы в конце первого отделения это поймете...» — намекнул с началом творческого вечера Олег Митяев.

Артист, как он сам формулирует это, по старинной бардовской традиции, не имел строгой программы, между песнями вступал в диалог со зрительным залом, травил байки и читал записки. Не без хвастовства, которое заслуженно может себе позволить заслуженный артист России, Олег Митяев рассказал, что заглавная песня с нового альбома с одноименным названием «Никому не хватает любви» удостоена Российской национальной музыкальной премии «Виктория» (номинация «Городской романс», вручалась в декабре 2018 года). К слову пришелся и анекдот о встрече Путина и Шаймиева и чистоте казанских улиц.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» до начала концерта, Митяев отметил, что в Альметьевске есть «прекрасный фестиваль» бардовской песни, и подобные проходят по всей стране в разных городах, «и во Владивостоке, и в Курске, но мы не ничего не видим». Необходимо, чтобы государство подумало об освещении в СМИ подобных мероприятий, уверен Митяев.

В этом году Фонду Олега Митяева из-за много лет продолжающихся разногласий оргкомитета и отдельных организаций и персон было официально поручено проведение самого крупного и известного фестиваля авторской песни — Всероссийского фестиваля имени Валерия Грушина в Самарской области.

«Так сложилось случайно, потому что некому было больше доверить. И мы согласились, потому что у нас Фонд работает как часы. Девушки мои сами заказывают два раза в год финансовую проверку. Буквально на днях мы получили Президентский грант, уже не первый, это тоже всегда сопряжено с какими-то проверками, рассмотрениями, голосованиями... Но это довольно большая работа, и мне кажется, что Грушинский фестиваль должен сам разобраться в своих неурядицах и отладить свой механизм, чтобы это все работало, потому что грех, когда находятся деньги, когда губернатор повернулся лицом и можно проводить, начинать какие-то внутренние разборки. Прошедший фестиваль был под угрозой. Сейчас есть время, чтобы разобраться, если подойти соответственно, чтобы в конце концов думать не о финансовой части этого вопроса, а о художественной», — назидательно подчеркнул Митяев в ответ на предположение, что и в следующем году его Фонд будет курировать Грушинский фестиваль.

Телефонный звонок из Америки молодого музыканта Павла Пиковского во время беседы с журналистами привел к внезапному признанию: именитый бард оказался поклонником творчества Пиковского.

«Молодец! У меня есть два его альбома, и я их слушаю, что бывает довольно редко. Обычно, послушав 1,5 песни, понимаешь, что дальше слушать не надо, если это не известный автор, например, Ирина Богушевская, от которой ты всегда ждешь новых достижений и сюрпризов, или Наталья Дудкина», — сказал он.

Работу над своими новыми проектами Митяев назвал «внеплановым хозяйством». Однако все же немного приоткрыл завесу интриги, сообщив, что с Челябинским симфоническим оркестром — бард родился в Челябинске и часто посещает родной город — записывает виниловую пластинку и CD-диск.

«Но, видимо, теперь уже то самое главное, что это будет в Интернете. Не знаю, как это получится, я всегда не решался с оркестром: где я и где оркестр?.. Но не боги горшки обжигают, тем более это была их инициатива, так что будем ждать и репетировать. В марте в Челябинске будет премьера», — сказал Митяев, заверив, что, когда будут готовы ноты и оркестровки, мог бы исполнить этот концерт также с оркестром Татарской филармонии.

Впрочем, более привычная программа собрала в этот вечер полный зал. В числе зрителей были, например, депутат Госсовета Татарстана, председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам РТ Айрат Зарипов, также депутат Госсовета РТ, ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов и другие.

«Мы очень рады, что у нас выступает Олег Митяев — это здорово! Я всегда говорил, что именно филармония работает со многими жанрами. Мы сейчас насчитываем их 24. Безусловно, мелизматика татарская присутствует, и во многом это свое решение. Про Казань любая песня нас всегда поднимает на крылья. Чем больше песен про Казань — тем лучше, особенно, если такие артисты, как Олег Митяев, это делают», — сказал директор филармонии Кадим Нуруллин, также присутствовавший на концерте.

По просьбам зрителей во втором отделении Митяев исполнял больше уже привычных слуху песен разных лет, в том числе «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», с написания которой в этом году исполнилось уже 40 лет. Сегодня Олег Митяев выступает в Набережных Челнах.

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