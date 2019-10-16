Агропромпарк в Нижнекамске откроется в конце 2019 года

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). До конца года в Нижнекамске планируют открыть Агропромышленный парк. Находится он будет недалеко от городского рынка, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Долгожданного события ждут все фермеры, поскольку агропромпарк станет основной точкой сбыта продукции хозяйств.



Замруководителя исполкома Нижнекамского района Альфред Нигматзянов на планерке руководителей также отметил, что население Нижнекамска сможет получить возможность покупать высококачественную продукцию собственного производства, выращенную на нижнекамской земле.

Продукция сельчан очень востребована – об этом говорят итоги сельхозярмарок. Ярмарки стартовали 14 сентября на трех площадках. За месяц нижнекамцы купили овощей на сумму 2,7 млн рублей и мясной продукции на сумму 11,1 млн рублей, меда – на 140 тыс. рублей.

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