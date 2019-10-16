На сером рынке работает в 12 раз больше казанских самозанятых, чем официально зарегистрированных

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В теневом секторе экономики работают 120 тыс. казанских самозанятых, тогда как число официально зарегистрированных лишь недавно перевалило за 10 тыс. человек. Об этом стало известно на 36-й сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Заседание проходит в эти минуты в Казанской Ратуше.

«Цифра официально зарегистрированных самозанятых перевалила за 10 тыс. Мы опираемся на данные органов статистики. Согласно им, на сером рынке труда порядка 120 тыс. самозанятых», — сказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он отметил, что львиная доля самозанятых зарабатывает в сфере услуг, которые они продают через Интернет, — таких порядка 12,5 тыс. Порядка 8 тыс. частных извозчиков. Около 9,5 тыс. — люди, занятые в сфере строительства и ремонта.

Всего с начала года около 35 тысяч самозанятых в Татарстане официально зарегистрировались в приложении «Мой налог». Они платят налог на профессиональную деятельность в размере 4 или 6% от своих доходов, если предоставляют товары или услуги физлицам или компаниям.

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