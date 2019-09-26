Стадион «КАМАЗ» снова проверят

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Завтра в Набережные Челны приедет комиссия Российского футбольного союза по сертификации стадионов. Цель приезда – совместно с правоохранительными органами проверить устранение всех нарушений безопасности, выявленных на стадионе «КАМАЗ» по итогам матча 1/16 финала Кубка России по футболу против московского «Спартака».



Ровно две недели назад, 2 октября, РФС временно приостановил действие сертификата стадиона «КАМАЗ». Это произошло из-за необеспечения безопасности приезжих болельщиков во время проведения вышеупомянутого матча.



Напомним, что для этой игры был предусмотрен специальный гостевой сектор для фанатов «Спартака», который был дополнительно огорожен решётками, а один из входов запирался на ключ. Именно этот эпизод послужил поводом для «желтой карточки» от РФС.



Из-за дисквалификации стадиона «КАМАЗ» вынужден был сыграть домашний матч 14-го тура первенства ПФЛ с ФК «Зенит – Ижевск» в Ижевске. То есть домашний матч превратился для челнинского клуба в гостевой. В итоге «КАМАЗ» потерял очки, сыграв вничью 0:0.



Генеральный директор ФК «КАМАЗ» Айнур Миннеханов уже принес извинения болельщикам московского «Спартака», пострадавшим во время матча между двумя командами, и Российскому футбольному союзу. Он также отметил, что обнаруженные на домашнем стадионе «КАМАЗа» нарушения были устранены. По итогам завтрашнего осмотра РФС примет решение - возобновить действие сертификата стадиона «КАМАЗ» либо напротив, продлить дисквалификацию.

В челнинском клубе настроены оптимистично и надеются, что итоги осмотра будут положительными для клуба и свой следующий домашний матч 16 тура с тольяттинским «Акроном» (состоится 26 октября) «КАМАЗ» сыграет на своём родном стадионе в парке «Гренада».

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