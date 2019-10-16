(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Чтобы вернуть автокран, строительная фирма из Казани выплатила 358 тыс. рублей долга, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«В Московский районный отдел судебных приставов на исполнение поступило решение суда о взыскании с местной организации задолженности в пользу нескольких юридических лиц на общую сумму более 357 тысяч рублей. Добровольно законные требования фирма не исполняла. Тогда судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста на автомобильный кран организации», — рассказала Халимова.

Чтобы автомобиль не продали в счет погашения долга, организация полностью рассчиталась с задолженностью, а также выплатила исполнительный сбор в размере 140 тысяч рублей.

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