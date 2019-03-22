Глава Тюменской области поручил переосмыслить работу с инвесторами после визита в «Алабугу»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Губернатор Тюменской области Александр Моор дал поручение переосмыслить в регионе работу с инвесторами после посещения технопарков Татарстана и особой экономической зоны «Алабуга». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«У нас тоже есть свой позитивный опыт развития индустриальных парков, но в Татарстане сделаны более масштабные вещи, на которые выделялось федеральное софинансирование. Тут есть чему поучиться, и коллеги готовы оказать консультационную поддержку в этих вопросах. Мы понимаем, что, создавая такие парки, находимся на правильном пути. После посещения этих площадок у нас есть повод переосмыслить сделанное и двигаться в этом направлении более интенсивно с учётом специфики нашего региона», – сказал Александр Моор.

Делегация Тюменской области прибыла в Татарстан во вторник, 15 октября, для изучения опыта республики в части государственного управления и привлечения инвесторов. В первый день гости посетили Камский индустриальный парк «Мастер» в городе Набережные Челны, Агропромпарк в Казани, а также экономическую зону «Алабуга». После осмотра инфраструктуры ОЭЗ, Александр Моор принял участие во встрече с руководством «Алабуги». Он отметил, что Тюменской области интересен успешный опыт развития больших промышленных зон. «Результаты, которые мы сегодня увидели, – впечатляющие. Особая экономическая зона "Алабуга" – на большой территории, в чистом поле, созданы комфортные условия для инвесторов. Камский индустриальный парк "Мастер" – пример грамотного подхода к использованию старых производственных площадей. Эти проекты доказали свою экономическую эффективность, и такой передовой опыт необходимо использовать», – подчеркнул Александр Моор.

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