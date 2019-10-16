Азнакаевский завод за два месяца изготовил новый ФАП для Спасского района

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В селе Вожи Спасского района Татарстана состоялось долгожданное событие – открытие нового модульного фельдшерско-акушерского пункта, пишет местная газета «Новая жизнь».

Данное здание ФАП стало десятым по счету, возведенным в муниципалитете в ходе реализации республиканской программы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению».





Церемония открытия прошла при участии главы района Фаргата Мухаметова, других официальных лиц, работников здравоохранения и жителей этого и соседних сел.

Строительство нового здания началось с августа этого года, практически за два месяца его полностью подготовили к эксплуатации. Сборные конструкции изготавливает азнакаевский завод «Нефтемаш», а на местах монтируют и устанавливают модули его специалисты.





Глава района, обратившись ко всем присутствующим, отметил, что в республике для сельских жителей делается очень многое. «И сегодня мы открываем еще один новый ФАП, это большое событие для нас», – подчеркнул Мухаметов.

Приветственные речи также произнесли заместитель главного врача Спасской центральной районной больницы Ильнар Беляев и глава Измерского сельского поселения Раис Валитов. Они наказали беречь здание, чтобы оно служило как можно дольше.







После торжественной части заведующей новым фельдшерско-акушерским пунктом Нине Барашиной вручили символический ключ, а Фаргат Мухаметов, Раис Валитов и Ильнар Беляев вместе с юными жителями села разрезали алую ленточку. Затем все желающие смогли пройти в новое помещение и ознакомиться с его обустройством.

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