Бюджет Казани на 2019 год увеличен на 1 млрд рублей

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В бюджет Казани внесены поправки, увеличивающие его доходы и расходы на 1 млрд рублей. Об этом на сегодняшнем заседании Казгордумы сообщил начальник Финансового управления исполкома столицы Татарстана Ирек Мухаметшин.

Дополнительные средства будут направлены на приобретение подвижного состава для городских пассажирских перевозок, начисление зарплаты одной из категорий бюджетников, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и другие цели, отметил докладчик.

«В текущем году объем перечислений городу из бюджета Татарстана увеличен на 1 млрд 136 млн рублей», – добавил Ирек Мухаметшин.

Предполагается, что доходы и расходы бюджета столицы Татарстана на 2019 год будут равны 25,3 млрд и 27,5 млрд рублей соответственно.

«Общий объем бюджета по доходам составит 25 млрд 31,5 млн рублей, по расходам – 27 млрд 543,5 млн рублей, дефицит бюджета – 2 млрд 232 млн рублей», – уточнил глава Финансового управления.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», бюджет Татарстана на 2020 год по доходам прогнозируется в сумме 264,8 млрд рублей, по расходам – 267,9 млрд рублей, с дефицитом в 3,1 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.