(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Прокуратура вступилась за ветерана ВОВ из Челнов, которой отказали в улучшении жилищных условий, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура выяснила, что постановлением и. о. руководителя исполкома города ветерану ВОВ отказали в принятии на учет как нуждающейся в жилом помещении из-за отсутствия необходимых документов», — рассказал Галиев.

Как выяснилось, пенсионерка имеет право на меры соцподдержки. В данный момент ей принадлежит четверть доли в квартире, что ниже установленной для нуждающихся площади.

Другого жилья у женщины нет, а оставшаяся часть квартиры принадлежит и вовсе постороннему человеку, который не является пенсионерке родственником.

По протесту прокуратуры права ветерана были восстановлены – женщину поставили на соответствующий учет.

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