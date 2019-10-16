Минниханов одобрил выделение земли для логоцентра Ozon и решения проблемы дольщиков

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил предоставление в аренду земельных участков без торгов для реализации инвестпроектов и решения проблемы обманутых дольщиков Казани. Решение было принято на заседании Инвестиционного совета РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Один из земельных участков получила компания «Комосстрой Холдинг», которая достраивает проблемный многоквартирный жилой дом ЖК «МЧС». На полученной территории компания планирует построить новый многоквартирный дом с подземной парковкой. Еще один земельный участок был выделен промышленному парку «Зеленодольск» для строительства логистического центра онлайн-ритейлера Ozon. В поселке Богатые Сабы был выделен участок для строительства индустриального парка «Саба», а в Казани – для создания высокотехнологичного медицинского центра «Клиники Нуриевых». «Также было одобрено выделение земельного участка для компании “Ак Таш” для строительства жилого дома для обманутых дольщиков», – уточнили в пресс-службе Президента РТ.

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