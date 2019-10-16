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Татар-информ

16 октября 2019, 12:28

Официальная хроника

Минниханов одобрил выделение земли для логоцентра Ozon и решения проблемы дольщиков

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Официальная хроника

Минниханов одобрил выделение земли для логоцентра Ozon и решения проблемы дольщиков

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ провел заседание Инвестиционного совета Татарстана.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил предоставление в аренду земельных участков без торгов для реализации инвестпроектов и решения проблемы обманутых дольщиков Казани. Решение было принято на заседании Инвестиционного совета РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан

Один из земельных участков получила компания «Комосстрой Холдинг», которая достраивает проблемный многоквартирный жилой дом ЖК «МЧС». На полученной территории компания планирует построить новый многоквартирный дом с подземной парковкой. Еще один земельный участок был выделен промышленному парку «Зеленодольск» для строительства логистического центра онлайн-ритейлера Ozon. В поселке Богатые Сабы был выделен участок для строительства индустриального парка «Саба», а в Казани – для создания высокотехнологичного медицинского центра «Клиники Нуриевых». «Также было одобрено выделение земельного участка для компании “Ак Таш” для строительства жилого дома для обманутых дольщиков», – уточнили в пресс-службе Президента РТ.

 

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