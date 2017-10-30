Метшин вручил удостоверения двум новым депутатам Казгордумы

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). В корпус Казанской городской думы вошли два новых депутата — Динара Халимдарова и Анна Надырова. Удостоверения им вручил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Удостоверение депутата Казанской городской думы вручается Халимдаровой Динаре, избранной в составе списка партии КПРФ. <...> Анне Надыровой, избранной по Кулагинскому избирательному округу», — объявили на заседании думы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казгордума сложила полномочия с семи депутатов после их избрания в Госсовет РТ.

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