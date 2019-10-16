Страховой Дом ВСК стал победителем конкурса «Московские звезды – 2019»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). 26 сентября в рамках выставки «Недвижимость от лидеров» в Гостином Дворе Московская ассоциация риэлторов провела награждение победителей ежегодного конкурса «Московские звезды – 2019».

В номинации «Проверено временем» победителем стал Страховой Дом ВСК, заслуживший признание и доверие профессионалов рынка недвижимости за многолетнее безупречное качество страховых услуг. В конкурсе принимают участие банки, агентства недвижимости, риэлторские, строительные, управляющие и брокерские компании.

«Московские звезды» — конкурс, ежегодно проводимый Московской ассоциацией риэлторов. Это уникальная возможность получить свидетельство устойчивости и надёжности компании на рынке недвижимости. В состав конкурсной комиссии входят авторитетные эксперты финансового рынка и руководители крупнейших девелоперских компаний.

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