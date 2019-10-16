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Татар-информ

16 октября 2019, 11:40

Официальная хроника

Минниханов одобрил создание в Татарстане киностудии для креативной молодежи

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Официальная хроника

Минниханов одобрил создание в Татарстане киностудии для креативной молодежи

Фото: tatarstan.ru

Президент РТ поручил оказать содействие инвесторам в части согласования разрешительной документации.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Доме Правительства РТ заседание Инвестиционного совета республики, изучив ряд перспективных инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Основатель московской киностудии «Кей Ди Студиос» Евгений Мелентьев на заседании представил проект создания киностудии полного цикла. В своем выступлении он пояснил, что инвестиции в киностудию окупятся уже в течение 6-7 лет, а сам проект позволит обеспечить креативную молодежь высокотехнологичными рабочими местами. «Рустам Минниханов поддержал реализацию этого проекта», – отметили в пресс-службе.

Следующим на заседании был рассмотрен проект создания экологичных и компактных комплексов по переработке органических отходов, который представила компания «Эвобиос» из Санкт-Петербурга. По словам председателя совета директоров компании Александра Подсекина, подобные комплексы уже установлены на предприятиях АПК Ленинградской области.

Заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан

Президент Татарстана назначил куратором проекта Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Кроме того, он поручил сформировать рабочую группу, в которую также войдут представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, для изучения возможностей проекта компании «Эвобиос» и использования комплексов по переработке органических отходов в республике.

Во время заседания Инвестиционного совета также был рассмотрен ход реализации проектов, уже получивших одобрение. В числе прочего было озвучено, что проект строительства Центра медицинской реабилитации в Казани, проект реконструкции систем подачи медицинского кислорода в клиники Татарстана до сих пор проходят этапы согласования в различных инстанциях. «Рустам Минниханов поручил оказать содействие проектам, ускорить работу с инвесторами, особенно в части согласования документации. По его словам, работа с инвесторами отражается и на формировании инвестиционного климата в регионе», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

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