Прокуратура добилась, чтобы предприятие из Азнакаевского района заплатило рабочим 1,2 млн долга

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры сельхозпредприятие Азнакаевского района выплатило рабочим 1,2 млн рублей долга, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Прокуратура выяснила, что 19 бывшим работникам "Стярле" не выплатили зарплату полгода. Долг организации превысил 1,2 миллиона. Прибыль организация расходовала на оплату кредитов, электричества и другие нужды», — рассказал Галиев.
Прокуратура обратилась в суд, а в отношении бывшего директора было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат.
В итоге всем бывшим работникам фирмы выплатили долг.