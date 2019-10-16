Наследие WorldSkills хотят использовать для обучения казанских самозанятых

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Дорогостоящее оборудование, оставшееся после чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, хотят использовать для обучения самозанятых Казани. Об этом стало известно на 36-й сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Заседание проходит в эти минуты в Казанской Ратуше.

«Мы бы хотели организовать на базе специализированных центров компетенций стажировочные площадки для обмена опытом и организации специальных обучающих программ для самозанятых. Это позволит существенно увеличить объемы производства, привлечь студентов к предпринимательской деятельности и использовать закупленное оборудование для чемпионата [WorldSkills] в полной мере», — считает замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Он отметил, что соответствующее обращение уже направлено в Министерство образования Татарстана.

Ранее стало известно, что современный инвентарь, который использовали участники WorldSkills, будет применяться для дальнейшего оснащения колледжей и техникумов республики.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills прошёл в выставочном центре «Казань Экспо» с 22 по 27 августа этого года. Россия заняла второе место и в медальном зачете, и по общему количеству набранных баллов. Победу по всем показателям одержала национальная сборная Китая.

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