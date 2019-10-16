В Казани ждут приезда звезд мирового плавания

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). 1 ноября в Казани начнется шестой этап Кубка мира FINA по плаванию, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

В соревнованиях примут участие около 200 участников из 50 стран. Среди них звезды мирового плавания венгерка Катинка Хошсу, россияне Владимир Морозов, Антон Чупков, Александр Красных, австралийские пловцы Эми Сибом, Бронте и Кейт Кэмпбелл и другие.

«В 2019 году все соревнования этого престижного турнира будут проходить в 50-метровом бассейне и войдут в число квалификационных соревнований на Олимпийские игры 2020 года в Токио», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кубок мира по плаванию проводится Международной федерацией плавания уже более 30 лет. Соревнование состоит из семи этапов, которые разделены на три региональных кластера (Ближний Восток, Европа и Азия). Спортсменам разрешается плыть неограниченное количество дистанций, однако при подсчете рейтинговых очков учитываются только лучшие три результата.

Соревнования в Казани продлятся три дня. Они будут включать в себя 32 индивидуальные дистанции и две эстафеты.

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