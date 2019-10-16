WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 октября 2019, 11:10

Наука и образование

5 причин поступить на программу Global Executive MBA в WU Executive Academy

Наука и образование

5 причин поступить на программу Global Executive MBA в WU Executive Academy

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Программа Global Executive MBA в WU Executive Academy является одной из наиболее привлекательных опций получить бизнес-образование в Центральной Европе. Этому есть как минимум 5 объективных доказательств.

1. В кампусе WU Executive Academy, входящей в топ-50 ведущих европейских и мировых бизнес-школ по версии Financial Times, хочется жить и учиться. Этот комплекс из 7 зданий представляет собой подлинный музей современной архитектуры площадью 100 000 кв. метров. В его создании принимали участие такие архитекторы, как Захи Хадид и Хитоши Абе.

2. В программе, обладающей тройной аккредитацией AMBA, AACSB и EQUIS, сделан акцент на инновациях и креативном подходе. Образовательный процесс строится на разборе реальных кейсов из рабочей практики. В учебный план включены такие актуальные темы, как «Переходные экономики», «Глобальные стратегии и инновации», «Современные аспекты глобального бизнеса». Среди иностранных студентов россияне составляют наиболее многочисленное национальное большинство после австрийцев: их на потоке 12%, aвстрийцев на потоке 28%, в среднем в каждом классе собраны представители 20 национальностей.

3. Обучение проводится в модульном формате (part-time) и совместимо с основной рабочей деятельностью. На протяжении 16 месяцев студентам предстоит прилетать в Вену в среднем раз в месяц на 4 дня.

4. Те выпускники, что решают остаться работать в Австрии, могут быть уверены в стабильном прогрессе своей карьеры без риска неожиданных сокращений и увольнений. Жизнь в этой стране комфортна, размеренна и обеспечивает уверенность в завтрашнем дне. Выстроить карьеру за рубежом выпускникам помогает карьерный акселератор WU Executive Academy и индивидуальный коучинг во время обучения. Кроме этого, выпускники государственных университетов, таких как WU, имеют право после успешного окончания образования подать заявку на Rot-Weiß-Rot card и искать работу по специальности в течение 6 месяцев со дня получения диплома.

5. Благодаря партнерству двух престижных университетов - University of Minnesota (the Carlson School of Management) и Vienna University of Economics and Business (WU Vienna), выпускники получают два диплома MBA, европейский и американский. Об ощутимом карьерном росте после диплома сообщают 84% выпускников, у 47% выпускников в течение 3 лет существенно увеличивается зарплата, 13% выпускников принимают решение начать собственный бизнес. 45 дней, проведенных в 6 разных странах в рамках обучения на программе, способствуют плодотворному нетворкингу в масштабе всей планеты. После выпуска свыше 4000 бывших студентов Академии продолжают поддерживать связь через онлайн-платформу и оффлайновые мероприятия по всему миру.


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