Городская дума решила приватизировать еще 2 кв. км первых этажей и подвалов домов в Казани

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Казгордума решила внести изменения в план приватизации собственности города на 2017 − 2019 годы. В хозяйственный оборот до конца текущего года планируют вовлечь еще 18 объектов.

«Дополнительно вносится 18 объектов общей площадью 2207,20 кв. м. В том числе: помещения 1 этажа площадью 1936 кв. м, помещения подвала площадью 271,2 кв. м», — говорится в решении о внесении изменений.

Муниципалитету передадут первый и второй этажи дома № 28 на ул. Побежимова. Также в муниципальную собственность переведут подвал дома № 6 по ул. Академика Парина, а в доме № 3 на ул. Дементьева приватизируют первый этаж и подвал.

Приватизация первых этажей затронет дом № 21 на ул. Ленинградская, дом № 4 на ул. Липатова, дом № 25 по ул. Маршальская, дом № 99 на ул. Рихарда Зорге, дом № 2 на ул. Тополевая, дом № 6а на ул. Фатыха Амирхана, дом № 72 на ул. Юлиуса Фучика. Кроме того, первые этажи планируют приватизировать по адресам: ул. Александра Попова, дом № 13, ул. Академика Завойского, дом № 8, ул. Горьковское шоссе, дом № 6, ул. Белинского, дом № 5, ул. Коротченко, дом № 4, ул. Кул Гали, дом № 16.

Изменения позволят пополнить бюджета города и оптимизировать структуру муниципальной собственности, говорится в документе.

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