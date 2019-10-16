Прокуратура Казани требует разрешить бизнесу вешать таблички с названиями фирм без разрешения мэрии

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Прокуратура Казани опротестовала правила благоустройства города, согласно которым компании должны согласовывать таблички на зданиях с названием организации, видом деятельности и режимом работы. Об этом говорится в материалах к заседанию Казанской городской думы.

«Ни один из приведенных пунктов правил не содержит исключений для учрежденческих досок и режимных табличек, в связи с чем подразумевается обязательность согласования их размещения», — говорится в протесте.

Казгордума предлагает принять протест к сведению. «В дальнейшей работе по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области благоустройства в целях исключения неточностей и расширительного толкования доработать отдельные нормы правил благоустройства города Казани», — отмечается в проекте решения думы.

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