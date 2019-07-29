Средства на ремонт казанских дорог будут выделяться по итогам оценки их технического состояния

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Средства на ремонт и содержание казанских дорог предлагают выделять по итогам оценки их технического состояния. Об этом говорится в материалах к заседанию Казанской городской думы.

«Распределение утвержденного объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда по целевым направлениям расходов на очередной финансовый год утверждается Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани на основании результатов оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Основными критериями для выделения средств станут несоответствие технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

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