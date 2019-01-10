Средняя зарплата в казанском малом бизнесе составила 25 тыс. рублей

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В первом полугодии 2019 года среднемесячная зарплата в малом и среднем бизнесе Казани составила 25,5 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке к проекту решения Казгордумы «О развитии малого и среднего предпринимательства в Казани».

«Среднемесячная заработная плата в секторе малого и среднего предпринимательства по Казани за 6 месяцев 2019 года оценочно составила 25,5 тыс. рублей. На малых предприятиях трудятся около 178,5 тыс. человек (по состоянию на 6 месяцев 2019 года)», — указано в документе.

Отметим, что в среднем казанцы получают по 39,5 тыс. рублей в месяц, согласно исследованию РИА Новости.

Всего по состоянию на 6 месяцев 2019 года в секторе малого и среднего бизнеса Казани работают 81 тыс. 87 субъектов. Их оборот оценивают в 324,3 млрд рублей, а в муниципальный бюджет они перечислили 1,5 млрд рублей налогов.

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