У челнинца изъяли более 2,5 тысяч бутылок водки, этикетку для контрафакта бутлегер придумал сам

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). У челнинца изъяли более 2,5 тысяч бутылок контрафактной водки, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Набережным Челнам обнаружили торговца контрафактным алкоголем. У мужчины нашли около 100 литров спиртного», — рассказал источник.

В доме у задержанного обнаружили еще 1230 литров поддельного алкоголя, изготовленного кустарным способом.

Стоит отметить, что водки с названием, обозначенным на этикетках, в принципе не существовало в продаже.

Алкоголь отправили на экспертизу в Средневолжский региональный центр. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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