Казгордума сложила полномочия с семи депутатов после их избрания в Госсовет РТ

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Полномочия семи депутатов Казгордумы прекращены в связи с их избранием в Госсовет Татарстана. Об этом стало известно на 36-й сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Заседание проходит в эти минуты в Казанской Ратуше.

Казгордуму покинули директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон, директор АНОО «Международная школа Казани» Нияз Гафиятуллин, предприниматель и член партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев, гендиректор УК «Уютный дом» Марат Нуриев, руководитель Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов, профессор и член КПРФ Фадбир Сафин и гендиректор ОАО «Татэлектромонтаж» Дмитрий Солуянов.

«В Государственный Совет были избраны семь наших коллег. Нам необходимо в соответствии с законодательством принять решение о досрочном сложении полномочий. Кроме того, Кантюков Рафаэль Рафкатович подал заявление о прекращении своих полномочий в связи с переходом на новую должность и переездом в другой регион», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Выборы в Государственный Совет Татарстана шестого созыва прошли 8 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» набрала 72,43% голосов. КПРФ с результатом 10,74% заняла второе место. На третьей строчке — «Справедливая Россия», набравшая почти 4% голосов.

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