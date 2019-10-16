(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Уголовное дело о покушении возбуждено после обнаружения гранаты на колесе иномарки в Лениногорске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, две недели назад хозяин авто приехал с двумя друзьями из Ростова-на-Дону по работе. Мужчины заметили гранату, когда садились в авто.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Сейчас граната на экспертизе, следователи изучают обстоятельства случившегося», — рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера днем на заднем колесе «Инфинити», припаркованной у мечети, обнаружили ручную гранату.

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