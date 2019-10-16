Республиканская спецбиблиотека приглашает незрячих и слабовидящих проверить знания по географии

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих впервые примет участие в ежегодной международной акции «Географический диктант». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

27 октября в России и за рубежом состоится V Географический диктант РГО. Масштабная международная просветительская акция проводится Русским географическим обществом по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2015 года. Основная цель события – популяризировать географические знания и повысить интерес к географии России среди людей по всему миру.

Всего за четыре года проведения диктанта его участниками стали свыше 900 тыс. человек. В 2018-м вместе с РГО над проведением акции работали 99 стран.

В 2019 году Русское географическое общество в сотрудничестве с Всероссийским обществом слепых разработало отдельный вариант диктанта для инвалидов по зрению.

Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих приглашает незрячих и слабовидящих и специалистов профильных учреждений проверить свои знания по географии

Диктант состоит из 40 вопросов двух уровней сложности. Первая часть упрощенного уровня из десяти вопросов включает общеизвестные географические факты, а оставшиеся 30 вопросов потребуют от участника не только знания географии, но и образного мышления, системной логики и общей эрудиции.

Участие в диктанте бесплатное, добровольное и анонимное. Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно, обратившись к координатору площадки по телефону: 8-903-343-87-46. Начало диктанта – в 11 часов утра.

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