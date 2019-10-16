Глава Ассоциации автодилеров РТ: Слежение за водителями сделает дороги безопаснее

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В России запустили проект сбора автомобильных данных — платформа «Автодата» будет получать данные о маршрутах и скорости от машин и на их основе строить интеллектуальную транспортную систему. В перспективе это позволит избавиться от пробок и сделать дороги безопаснее, считает глава Ассоциации автодилеров РТ Руслан Абдулнасыров.

«Насколько я понимаю, цель системы — упорядочить дорожное движение, повысить проходимость и безопасность. Поэтому любые инициативы, направленные на это, должны приветствоваться обществом», — подчеркнул он.

Проект платформы и макеты первых сервисов будут готовы к концу 2019 года. Учредителями консорциума «Автодата» стали НП «ГЛОНАСС», Минпромторг, Роскосмос, Яндекс и другие. Проект реализуется во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.

Разработчикам стоит опираться на опыт зарубежных компаний, уже внедривших системы слежения за автомобилистами, считает Руслан Абдулнасыров.

«Нужно обратиться к зарубежному опыту, а не создавать систему с нуля. Наверняка в крупнейших мегаполисах есть аналоги. Например, в Мехико и Нью-Йорке существуют большие проблемы с пробками и транспортными потоками», — рассказал он.

Отметим, что ранее для контроля скорости между Казанью и Москвой установили специальные приборы.

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