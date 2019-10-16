Жительницу Казани задержали после ссоры в баре, где она толкнула парня и тот ударился головой о пол

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Жительницу Казани задержали после ссоры в баре, где она толкнула мужчину и тот ударился о пол, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«Вызов поступил из одного из баров на улице Ибрагимова. Очевидцы рассказали, что в заведении поссорились девушка и парень. В какой-то момент она толкнула оппонента, тот упал, а девушка скрылась. Слова очевидцев подтвердили записи с камер», — рассказали в Росгвардии.

В результате случившегося молодой человек сильно ударился головой о кафельный пол. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники Росгвардии обнаружили 29-летнюю женщину в одном из соседних дворов. Задержанную передали полицейским, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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