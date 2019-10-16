Мэрия Казани предупредила жителей трех районов о зеленой воде из крана

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В зеленый цвет может окраситься вода в кранах домов Вахитовского, Советского и Приволжского районов Казани 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«17 октября в Казани будут проводиться работы по выявлению мест утечки теплоносителя», – говорится в сообщении.

В сетевую воду магистральных тепловодов от Казанской «ТЭЦ-1» введут зеленый краситель Уранин-А.

Казанцев просят при обнаружении зеленой воды из кранов горячего и холодного водоснабжения звонить в диспетчерскую службу предприятия по телефону (843) 291-87-95 (многоканальный).

Зеленый краситель Уранин-А разрешен Роспотребнадзором и допущен к применению в системах теплоснабжения. Он безвреден для людей и окружающей среды.

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