Мухаметшин вошел в тройку самых упоминаемых глав региональных парламентов России

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в сентябре 2019 года замкнул тройку самых упоминаемых в СМИ руководителей законодательных органов регионов России. Об этом говорится в рейтинге, составленном компанией «Медиалогия».

Первое место в рейтинге занял председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, на втором месте оказался руководитель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Следом за Фаридом Мухаметшиным в рейтинге разместились глава Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

«Депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва на первом заседании переизбрали своим председателем Фарида Мухаметшина, возглавлявшего региональный парламент и в предыдущие созывы», – уточняется в комментариях к рейтингу причина интереса СМИ к руководителю парламента республики. Среди других инфоповодов, связанных с Фаридом Мухаметшиным, упоминается визит в Татарстан председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. В Казани делегацию сопровождал Председатель Госсовета РТ.

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