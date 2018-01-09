В мечетях Татарстана стартовали курсы по изучению татарского языка

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). Курсы по изучению татарского языка открылись в 15 районах Татарстана, а также в столице РТ. Посещать занятия планируют более 300 человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Курсы будут работать в Агрызском, Альметьевском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Лаишевском, Менделеевском, Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском, Ютазинском районах и в Набережных Челнах. В Казани занятия будут проходить в мечетях «Ризван», «Тынычлык», «Казан нуры», «Гаиля», а также в Российском исламском институте.

Группа из 45 человек будет посещать курсы в РИУ, 35 слушателей набралось в мечети «Казан нуры». Кроме того, активными оказались прихожане Нижнекамского мухтасибата — здесь татарский язык будут изучать около 30 человек.

«В числе лидеров — Набережные Челны (23 человека) и Бугульма (20 человек). Точные цифры будут позже, после окончательного формирования групп», — сообщают организаторы.

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