WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 октября 2019, 09:20

Сельское хозяйство

В Санкт-Петербурге откроется «Татарский дворик» с продукцией фермеров республики

Рекомендуем

Сельское хозяйство

В Санкт-Петербурге откроется «Татарский дворик» с продукцией фермеров республики

Фото: архив

«Татарский дворик» будет работать на территории Хасанского рынка.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). 19 октября в Санкт-Петербурге пройдет традиционный осенний праздник «Урожай — 2019» и откроет свои двери «Татарский дворик», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Торжественное открытие экомаркета «Татарский Дворик» с экологической пищевой продукцией от производителей Татарстана пройдет при поддержке администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, администрации Азнакаевского района РТ и Постоянного представительства РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Реализовывать свою продукцию в Санкт-Петербурге может любой желающий фермер из Татарстана», — отметили в Постоянном представительстве РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Предложения по сотрудничеству с экомаркетом «Татарский Дворик» принимаются по телефону: (812) 323-12-27.

Место проведения праздника: Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 15, Хасанский рынок. Начало праздника в 12 часов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске отметили лучших сельских тружеников
Новости дня
10:20
Глава Ассоциации автодилеров РТ: Слежение за водителями сделает дороги безопаснее

В России начали разрабатывать систему сбора данных о скорости и маршрутах автомобилей.

10:09
Уголовное дело о покушении возбуждено после обнаружения гранаты на колесе иномарки в Лениногорске

Хозяин автомобиля с друзьями прибыл в город по рабочим вопросам из Ростова-на-Дону.

10:04
Мухаметшин вошел в тройку самых упоминаемых глав региональных парламентов России

Депутаты Госсовета РТ нового созыва на первом заседании переизбрали Фарида Мухаметшина своим председателем.

09:55
Жительницу Казани задержали после ссоры в баре, где она толкнула парня и тот ударился головой о пол

Конфликт произошел ночью в круглосуточном баре на Ибрагимова.

09:50
В мечетях Татарстана стартовали курсы по изучению татарского языка

Занятия проходят на 20 площадках в Казани и районах республики.

09:35
Татарстанский «Россельхозбанк» банкротит самарскую птицефабрику

Тимашевская птицефабрика задолжала банку более 933 млн рублей.

09:20
В Санкт-Петербурге откроется «Татарский дворик» с продукцией фермеров республики

«Татарский дворик» будет работать на территории Хасанского рынка.

09:09
Мэрия Казани: Задержки зарплат учителей связаны со сбоем в новой программе бухгалтерского учета

В понедельник заработную плату с задержкой начислили работникам 80 школ.

08:35
В реке у Казани нашли тело рыбака, запутавшегося в якорном тросе

Погибшего обнаружили в реке Волга неподалеку от ж/д станции «Лагерная».

08:19
Почти сутки спасатели и волонтеры искали пожилую женщину, заблудившуюся в Елабужских полях

78-летняя женщина ушла из дома в деревне Мурзиха и пропала.

08:16
ДУМ РТ объявляет конкурс эссе в преддверии празднования рождения Пророка

Конкурсные работы принимаются по 6 ноября включительно.

07:51
Букеровскую премию получили писательницы из Канады и Великобритании
07:41
Минниханов проведет заседание Инвестиционного совета РТ и встретится с главой Тюменской области

Президент РТ планирует провести переговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором.

07:08
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
06:22
Нижнекамский фильм про мистический Яушинский лес победил в киноконкурсе о родном крае

Фильм «Яушинский лес» сняла местная киношкола из любви к творчеству, однако кинолента уже успела победить в нескольких видеоконкурсах.

05:50
Менделеевским учителям рассказали, как выйти в легальное поле и стать самозанятыми репетиторами

Встречу провели представители налоговой службы и отдела экономики исполкома Менделеевского района.

05:18
Елабужанам предложили выбрать место для размещения главной городской елки

Открыто голосование за лучшее место для размещения зеленой красавицы в Елабуге.

04:38
Нижнекамских школьников будут кормить фунчозой и мясными медальонами

В ближайшее время во всех школах Нижнекамска обновится меню.

03:16
В Актанышском районе стартовал новый литературно-музейный маршрут «Матур туганда»

В ДК имени Альфии Авзаловой прошла театрализованная презентация книги Ландыш Абударовой «Мандариннар» с участием актера театра Кариева.

02:26
Алькеевские борцы победили на всероссийских соревнованиях по киокусинкай

Камские Поляны приняли всероссийские соревнования по киокусинкай, участниками которых стали 475 борцов.

01:44
В Балтасинском районе высадили 2 тыс. саженцев лиственницы

В муниципалитете провели День посадки леса.

01:20
Диетолог объяснила, какой хлеб полезен для здоровья
00:34
Алексей Песошин пригласил губернатора Сычуани Инь Ли посетить Татарстан

Премьер-министр РТ предложил рассмотреть различные варианты сотрудничества между российским и китайским регионами.

00:16
За работу с детьми-аутистами педагоги школы № 156 Казани отмечены на «Фестивале инклюзивных практик»

Образовательное учреждение является базовой площадкой по внедрению федерального стандарта для детей с расстройством аутистического спектра.

15.10 23:48
В РТ стартовала «Неделя без турникетов» с профориентационными экскурсиями для школьников

Акцию для учащихся уже поддержали Бугульминский электронасосный завод и Казанский вертолетный завод.

События