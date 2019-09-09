В Санкт-Петербурге откроется «Татарский дворик» с продукцией фермеров республики

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). 19 октября в Санкт-Петербурге пройдет традиционный осенний праздник «Урожай — 2019» и откроет свои двери «Татарский дворик», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Торжественное открытие экомаркета «Татарский Дворик» с экологической пищевой продукцией от производителей Татарстана пройдет при поддержке администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга, администрации Азнакаевского района РТ и Постоянного представительства РТ в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

«Реализовывать свою продукцию в Санкт-Петербурге может любой желающий фермер из Татарстана», — отметили в Постоянном представительстве РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Предложения по сотрудничеству с экомаркетом «Татарский Дворик» принимаются по телефону: (812) 323-12-27.

Место проведения праздника: Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 15, Хасанский рынок. Начало праздника в 12 часов.

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