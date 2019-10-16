Татарстанский «Россельхозбанк» банкротит самарскую птицефабрику

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Татарстанское отделение «Россельхозбанка» подало иск о признании банкротом Тимашевской птицефабрики из Самары. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда.

«АО „Российский сельскохозяйственный банк“ обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ООО „Тимашевская птицефабрика“ несостоятельным (банкротом), мотивируя наличие неисполненной задолженности по договору поставки в размере 933431183,50 руб», — говорится в документах.

Дело рассмотрит АС Самарской области. Следующее заседание назначено на 29 октября.

Тимашевская птицефабрика — самый крупный птицекомплекс в Самарской области. Компания, созданная в 2009 году, занимается выращиванием и переработкой мяса птицы.

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