Мэрия Казани: Задержки зарплат учителей связаны со сбоем в новой программе бухгалтерского учета

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Задержки выплат зарплат казанским учителям связаны с новой программой бухгалтерского учета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Расчет тарификации и начисление заработной платы сотрудникам муниципальных образовательных учреждений на сегодняшний день ведется в Единой Системе Бухгалтерского учета (ЕСБУ). Это новая республиканская программа, которая все еще требует отладки. В связи с этим некоторые расчеты ведутся вручную», — говорится в сообщении.

В результате технического сбоя программы выплаты начались 11 октября, то есть с задержкой в 1 день. На 12 октября не получили заработную плату работники 80 образовательных учреждений, это 15,4% от общего количества городских образовательных организаций.

В понедельник, 14 октября, выплаты были осуществлены, добавили в мэрии.

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