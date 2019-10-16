(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В реке у Казани нашли тело рыбака, запутавшегося в якорном тросе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступила информация, что на Волге пропал 56-летний рыбак. Заявитель рассказал, что видел его пустую лодку у ж/д станции "Лагерная" возле старой водокачки. На место отправились спасатели ЗПСО №2», — рассказали в министерстве.

Лодку нашли, а возле нее в воде находился погибший рыбак, запутавшийся в тросе от якоря. Тело мужчины доставили на берег и передали полицейским.

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