(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Почти сутки спасатели и волонтеры искали пожилую женщину, заблудившуюся в Елабужских полях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В минувший понедельник поступило сообщение о том, что 78-летняя женщина ушла из дома в деревне Мурзиха и пропала. Вечером на место отправился участковый полиции, а чуть позднее – волонтеры. Поиски продолжались до трех часов ночи, но найти женщину не смогли», — рассказали в МЧС.

На следующий день к волонтерам «Лиза Алерт» присоединились пожарные ПСЧ №75 и спасатели ЗПСО №5. Поисковая группа прочесала три квадратных километра леса, 15 квадратных километров полей, поселки Мурзиха и Большие Армалы.

Ближе к вечеру в километре от дома женщину обнаружили волонтеры. Врачам ее передали в удовлетворительном состоянии. По предварительной версии, пенсионерка потеряла ориентацию на местности.

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