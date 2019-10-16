ДУМ РТ объявляет конкурс эссе в преддверии празднования рождения Пророка

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В преддверии Мавлида ан-Наби Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ объявляет конкурс эссе на тему «Как бы Вы выразили свою любовь к Пророку?». Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мавлид ан-Наби — день рождение Пророка Муххамеда, который в этом году приходится на 8 ноября.

«Размышления в виде эссе принимаются на двух языках — русском и татарском», — говорится в сообщении. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 18 лет, проживающий на территории России.

Победителей наградят дипломами и премиями: за 1-е место — 10 тыс. рублей; за 2-е место — 5 тыс. рублей; за 3-е место — 3 тыс. рублей.

Заявку можно скачать по ссылке. Конкурсные работы принимаются по 6 ноября включительно на электронную почту: islam_today@mail.ru

Результаты объявят 9 ноября на странице во «ВКонтакте» «Islam_today_ru».

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