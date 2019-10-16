Букеровскую премию получили писательницы из Канады и Великобритании

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Писательница из Канады Маргарет Этвуд снова стала лауреатом престижной Букеровской премии по литературе, но в этом году вместе с англичанкой Бернардин Эваристо, сообщает РИА Новости.

«Церемония вручения премии прошла в Гилдхолле — церемониальной ратуше лондонского Сити», — говорится в сообщении.

Маргарет Этвуд, которая уже получала Букеровскую премию в 2000 году, была выдвинута на нее с продолжением популярной книги «Рассказ служанки» The Testaments.

Бернардин Эваристо наградили за роман Girl, Woman, Other.

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