Генсек ООН поддержал Россию после отказа Штатов выдать визы дипломатам

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Генсек ООН разделяет позицию России по проблеме невыдачи виз США российским дипломатам для участия в работе Генеральной ассамблеи всемирной организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампостпреда РФ при ООН Геннадия Кузьмина.

Во вторник в ООН состоялось заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором была затронута проблема невыдачи американских виз дипломатам.

«Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию», — сказал он, пояснив, что, по мнению российской стороны, государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире.

По его словам, тот факт, что США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности, является абсурдом.

США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, которые занимаются соответственно разоружением и правовыми вопросами.

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