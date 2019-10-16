Алексей Песошин пригласил губернатора Сычуани Инь Ли посетить Татарстан

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Премьер-министр РТ Алексей Песошин пригласил губернатора китайской провинции Сычуань господина Инь Ли посетить Татарстан. Тот принял приглашение, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Встреча состоялась в ходе организованного в городе Ченду международного Сычуаньского форума глав породненных регионов и городов в рамках проекта «Один пояс – один путь».

Алексей Песошин рассказал о географических и экономических преимуществах Татарстана, его многонациональном населении и развитой промышленности, особый вес в структуре которой имеют нефтедобыча, нефтепереработка. машиностроение, химия и нефтехимия.

Отдельно глава Правительства РТ упомянул компанию «Голден Элефант Синсерити Кемикал» из сычуаньского города Мэйшань. Ее представители ранее встретились с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и теперь рассматривают возможность размещения производства аммиака, метанола, карбамида и меламина на территории особой экономической зоны «Алабуга».

Кроме того, Песошин напомнил о том, что с 2016 года Татарстан является регионом-побратимом Сычуани, и о заключенных между республикой и провинцией соглашениях и меморандумах. Не оставил он без внимания и большой агропромышленный потенциал обоих регионов, после чего сказал: «Предлагаю рассмотреть варианты возможного сотрудничества между нашими регионами в данном направлении».

После этого Алексей Песошин пригласил Инь Ли посетить Татарстан: «Приглашаю Вас, уважаемый господин Инь Ли, и делегацию провинции Сычуань посетить Республику Татарстан для ознакомления с туристическим и инвестиционным потенциалом нашей республики и рассмотрения возможных направлений совместного сотрудничества между нашими регионами».

В ответ на это его собеседник сообщил, что с удовольствием принимает это приглашение. В завершение встречи Премьер-министр РТ оставил запись в книге почетных гостей, пожелав «счастья и процветания сычуаньскому народу» и поблагодарив за теплый прием.

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