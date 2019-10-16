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Татар-информ

16 октября 2019, 00:16

ОбществоНаука и образование

За работу с детьми-аутистами педагоги школы № 156 Казани отмечены на «Фестивале инклюзивных практик»

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ОбществоНаука и образование

За работу с детьми-аутистами педагоги школы № 156 Казани отмечены на «Фестивале инклюзивных практик»

Образовательное учреждение является базовой площадкой по внедрению федерального стандарта для детей с расстройством аутистического спектра.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Педагогический коллектив школы № 156 Советского района Казани стал лауреатом межрегионального конкурса «Фестиваль инклюзивных практик». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Казанские учителя отмечены в номинации «Лучшая инклюзивная практика в области общего школьного образования». Образовательное учреждение с 1 сентября 2017 года является базовой площадкой по внедрению федерального стандарта для детей с расстройством аутистического спектра.

Социальный педагог и учитель начальных классов школы № 156 Венера Садикова рассказала: «На фестивале мы представили разработки занятий, показали их практическое применение: занятия со специалистами, использование арт-, музыко-, изо- и канистерапии, развитие жизненных компетенций».

«Фестиваль инклюзивных практик» в этом году прошел уже в третий раз. В финал, состоявшийся в Москве, пробились представители 16 регионов России. Участие в конкурсе принимают учителя – участники национальной коалиции «Образование для всех», обучающие детей с инвалидностью в школах, а не на дому. 

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