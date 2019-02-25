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Татар-информ

16 октября 2019, 07:41

Официальная хроника

Минниханов проведет заседание Инвестиционного совета РТ и встретится с главой Тюменской области

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Официальная хроника

Минниханов проведет заседание Инвестиционного совета РТ и встретится с главой Тюменской области

Фото: архив/Владимир Васильев

Президент РТ планирует провести переговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором.

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории республики, а также примет в Казанском Кремле делегацию Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе руководителя республики.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует провести заседание Инвестиционного совета Республики Татарстан», – отметили в пресс-службе. Инвестиционный совет РТ создан для анализа инвестпроектов на предмет целесообразности их реализации в Татарстане и возможности их софинансирования со стороны бюджета республики или местных бюджетов.

Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует провести рабочую встречу с делегацией Тюменской области, которая прибыла в республику во вторник во главе с губернатором Александром Моором. Как уточнила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в делегацию вошли главы городов и районов Тюменской области, которые изучают опыт Татарстана в части государственного управления и привлечения инвесторов. «Планируется двусторонняя встреча Президента РТ с Александром Моором в Казанском Кремле, а затем переговоры в расширенном формате», – прокомментировала собеседница агентства.

Знакомство с Татарстаном делегация Тюменской области начала с Закамской зоны. В первый день гости республики посетили Камский индустриальный парк «Мастер» в городе Набережные Челны и особую экономическую зону «Алабуга». Затем они направились в Казань, где осмотрели Агропромпарк.

Сегодня делегация Тюменской области планирует ознакомиться с технополисом «Химград» и промпарком «Зеленодольск», а также посетить Иннополис и остров-град Свияжск.

Татарстан и Тюменскую область связывают тесные деловые связи. В 2019 году Президент РТ Рустам Минниханов дважды посещал Тюмень с рабочими поездками, в том числе изучая опыт строительства крупнейшего в Сибири нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим». В июне 2019 года Рустам Минниханов и Александр Моор подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Татарстаном и Тюменской областью.

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