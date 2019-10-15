Выступившим против создания производства метанола в Нижнекамске вновь дадут высказать свое мнение

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске назначены повторные общественные слушания по строительству нового нефтехимического производства. Встреча с населением по данному вопросу назначена на 24 октября, сообщает «НТР 24».



Мероприятие состоится в колледже нефтехимии и нефтепереработки. Начало запланировано на 15 часов.



Первые слушания проходили в том же образовательном учреждении при полном аншлаге в июле этого года. Тогда зал не смог вместить всех желающих – сюда пришли более 400 жителей города.



Доводы нефтехимиков об экономической выгоде и экологической безопасности нового производства нижнекамцы восприняли крайне негативно. На сторону горожан встали депутаты и представители муниципалитета.



После двухчасовых жарких споров проект строительства не поддержали. Тогда и было принято решение, что нефтехимики доработают его и проведут повторные публичные слушания.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.