Елабужанам предложили выбрать место для размещения главной городской елки

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). В этом году у жителей Елабуги появилась уникальная возможность самим определить основную площадку новогодних гуляний и место, где установят центральную елку. Голосование открыто в официальном паблике Ела.буги в соцсети «ВКонтакте».

Для этого нужно принять участие в опросе, проголосовав за один из вариантов – площадь Ленина, Шишкинские пруды (стадион), «Гуляй-парк», парк «Чебурашка». Можно также предложить свой вариант ответа.

На сегодняшний день лидирует парк «Чебурашка», за него отдано 43% голосов. На втором месте – площадь Ленина, за которую проголосовали 29% горожан.



Как отмечает газета «Новая Кама», традиционно главная елка Елабуги размещалась на площади Ленина.

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